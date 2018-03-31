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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İngiltere'den Gazze açıklaması: Kaygı duyuyoruz

31 Mart 2018, Cumartesi 16:36
İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edildiği olaylardan kaygı duyduğunu bildirdi.

İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gazze’deki olaylardan dolayı son derece kaygılı ve üzüntülüyüm.” ifadesini kullandı.

Taraflara sükunet ve itidal çağrısı yapan Burt, şiddetin sorunları çözemeyeceğini belirtti.

Bakan Burt, mesajında, “İngiltere (tarafları) sorunları çözmek için siyasi süreçlere acilen ve yeniden dönmeye davet ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesinden dolayı Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi de yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile Bölgesi'nde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

AA

Etiketler: ingiltere, gazze
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