İngiltere'den İsrail'e Ahed el-Tamimi tepkisi

İngiltere’nin Ortadoğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi hakkındaki mahkumiyet kararına ilişkin olarak “İsrail’de tutuklu Filistinli çocuklara yönelik muamele, İngiltere için bir insan hakları önceliği niteliğini koruyor.” ifadelerini kullandı.

Burt, yaptığı yazılı açıklamada, Tamimi hakkındaki hükmün, barış içinde bir arada yaşaması gerekirken İsrail ile Filistin arasındaki ihtilaf nedeniyle bölünmüşlük içinde yaşayan yeni neslin hayatının nasıl tahrip edildiğini simgelediğini vurguladı.

“İsrail’de tutuklu Filistinli çocuklara yönelik muamele, İngiltere için bir insan hakları önceliği niteliğini koruyor.” ifadelerini kullanan Burt, İsrail’e bu alandaki uygulamalarını uluslararası hukuka ve yükümlülüklerine uygun hale getirmesi çağrısı yaptı.

İsrail’e bu konuda yardım önerisinde bulunduklarını anımsatan Burt, “Teklifimiz hala geçerli. İsrail’in teklifimizi kabul etmesini umuyoruz. İsrail bu konuda bazı olumlu adımlar attıysa da kendi bakımındaki zayıf insanları koruma konusunda yapması gereken daha çok şey var.” değerlendirmesinde bulundu.

Tamimi olayı

17 yaşındaki Ahed et-Tamimi, 15 Aralık 2017'de Nebi Salih’teki köyünde iki İsrail askerine tokat attığını ve askerleri ittiğini gösteren video görüntülerinin Facebook’ta paylaşılmasının ardından mahkeme karşısına çıkarılmıştı.

Tamimi, tahrik etmek, ağır cezayı gerektiren müessir fiil ve İsrail askerlerini iki kez görevlerini yapmaktan alıkoymak dahil olmak üzere kendisine yöneltilen 12 suçlamanın 4'ünden mahkum edilmişti.

Uluslararası Af Örgütü: Ahed derhal serbest bırakılmalı