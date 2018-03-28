İngiltere'den önemli ''şişe'' adımı

İngiliz hükümetinin, satın alınan içecek şişelerinin iade edilmesi halinde müşterilere depozito ücretinin ödenmesini öngören bir düzenleme üzerinde çalıştığı bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC, düzenlemenin tek kullanımlık cam, plastik şişeler ve metal içecek kutularını kapsamasının beklendiğini, henüz ne kadarlık bir depozito ücreti ödeneceğine karar verilmediğini duyurdu. Haberde, İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove’un, konuya ilişkin, "Şimdiden (kozmetik sanayisinde kullanılan) mikro boncuk kullanımını yasakladık ve plastik poşet tüketimini azalttık. Şimdi plastik şişeler konusunda harekete geçmek istiyoruz." şeklindeki ifadelerine yer verildi. BBC’nin geçen yıl yayınladığı "Mavi Gezegen 2" belgeselinde, okyanuslarda canlıların atık plastikler yiyerek beslendiklerine ilişkin görüntülerin yer almasının ardından İngiltere'de katı atıklarla mücadele konusunda tartışmalar giderek artmıştı. Ülke genelinde yılda ortalama 13 milyar plastik şişe kullanılırken, bunların 3 milyardan fazlasının geri dönüşüme girmediği belirtiliyor. AA

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