İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Çok ağır bedel ödeyecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Londra'da Policy Exchange isimli düşünce kuruluşununun etkinliğine katıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Londra’nın Moskova’yı ‘kurallara dayalı uluslararası sisteme’ döndürmek istediğini, fakat Rusya’nın, tutumunu değiştirmemesi halinde ‘çok ağır bedel ödeyeceğini’ söyledi.

'SALISBURY'DE KİMYASAL SALDIRI YAPILDI'

Policy Exchange'in düzenlediği 'Brexit sonrası İngiltere'nin dünyadaki rolü' isimli panelde konuşan Hunt, "Yakın bir zamana kadar Rusya'nın uluslararası hukuk sisteminin bir parçası olmak istediğini düşünüyordum, eskiden SSCB ile olan ilişkilerimize nazaran Rusya ile tamamen yeni ilişkiler kurma olanağı bulmamız bizi çok memnun etmişti, ancak daha sonra, 2008'de Gürcistan, 2014'teyse Kırım işgal edildi, siber saldırılar oldu, Salisbury'de kimyasal silahlı saldırı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Önce ‘Rusya' yerine ‘Çin' diyen, salondaki gülüşmeler üzerine Çinlilerden özür dileyen Hunt, "Rusya'yı kurallara dayalı uluslararası sisteme döndürmenin bir yolunu bulmayı çok istemiştik, ancak şunu açık bir şekilde belirtmeliyiz ki, buna benzer eylemler ileride de devam edecek olursa bunun bedeli Rusya için çok ağır olacak" dedi.

SALISBURY VAKASI NEDİR?

Geçen martta İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleşen Skripal vakasında, Batılı istihbarat servisleri için köstebeklik yapmış eski Rus askeri istihbarat servisi (GRU) ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulya'nın Noviçok olduğu iddia edilen bir kimyasalla zehirlendikleri öne sürülmüştü. İngiltere hükümeti, doğrudan Rusya'yı sorumlu tutarken, 2 Rusya vatandaşını da saldırıyı düzenleyen GRU ajanı olmakla suçlamıştı.

Kremlin bütün suçlamaları kesin bir dille reddederken, Skripal vakası Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım dalgasına neden olmuştu.