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'İngiltere ile ABD’nin en yakın ortaklar olduğunu gösterecek'

11 Şubat 2019, Pazartesi 17:12
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, ülkesinin yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth’in ilk operasyonel görevi için Pasifik Okyanusu'na gönderileceğini bildirdi.

Williamson, Londra merkezli düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde yaptığı konuşmada, HMS Queen Elizabeth adlı uçak gemisinin 2021'de F35 savaş uçağı filosuyla Pasifik Okyanusu'na gönderileceğini açıkladı.

Geminin ilk operasyonel görevini “Uluslararası hukuku küçümseyenlerin karşısına çıkmak” şeklinde tanımlayan Williamson, “Uçak gemisinde İngiliz ve ABD F35’leri olacak. Bu, gücümüzün menzilini ve ölümcüllüğünü artırırken, İngiltere ile ABD’nin en yakın ortaklar olmayı sürdürdüğü olgusunu da pekiştirecek.” dedi.

Williamson, İngiltere’nin “sert güç” kullanmaya hazır olması gerektiğini belirterek “Küresel krizlere müdahale etmemenin bedeli genellikle kabul edilemeyecek kadar yüksek oldu. Konuşmak ama eyleme geçmemek ülkemizin kağıttan kaplan gibi görülmesi riskini getiriyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin’in eylemlerinin “savaş ile barış arasındaki sınırı bulanıklaştırdığını” savunan Williamson, İngiltere’nin “küresel İngiltere” anlayışına uygun olarak bazı durumlarda müdahalede bulunma zaruretini duyabileceğini kaydetti.

Williamson, “İngiltere’nin kendi rolünü yeniden tanımlamak için son 50 yıldaki en büyük fırsata sahip olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

Dünyanın hızla değiştiğine vurgu yapan Williamson, "Yeni ittifaklar kurabilir, eskilerini canlandırabilir, en önemlisi de gerektiğinde eyleme geçecek bir ülke ve insanların ihtiyaç anında lider olarak göreceği bir millet olduğumuzu açıkça ortaya koyabiliriz. Tarih bize krizlerin en az beklendiği anda geldiklerini öğretti. Belirsizlik büyürken biz de eyleme geçmeye ve başkalarını da yanımıza almaya hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Son uçak gemisi hurda halinde Türkiye'ye satılmıştı

Yapımında 10 bine yakın kişinin rol aldığı ve yaklaşık 3 milyar sterline mal olan HMS Queen Elizabeth uçak gemisi, önceki yıl denize indirilmişti.

İngiltere'nin, 700 personel, 26 F-35 savaş uçağı ve 4 helikopter taşıma kapasitesine sahip HMS Queen Elizabeth’in ardından, yapımı süren HMS Prince of Wales’i de donanmasına katması öngörülüyor.

İngiliz Donanmasının son uçak gemisi HMS Illustrious, sökülüp hurda halinde Türkiye’ye satılmıştı.

Falkland Savaşı sırasında hızla hizmete giren 210 metre uzunluğunda, 22 bin ton ağırlığındaki HMS Illustrious, İngiltere’nin tek uçak gemisiydi.

Bosna ve Irak’ta 1990'lı yıllarda uçuşa yasak bölgelerin denetiminde aktif rol oynayan gemi, 2014'te hizmetten çekilmişti. 

AA

Etiketler: ingiltere, savaş gemisi
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