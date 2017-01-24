İngiltere Komisyonundan ''15 Temmuz'' değerlendirmesi

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Crispin Blunt, yaptıkları ziyaretle Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadığı derin şoku anlama fırsatı bulduklarını söyledi.

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Crispin Blunt'ın başkanlığındaki komisyon geçen hafta Türkiye'de temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edilen 11 kişilik komisyonun Başkanı Blunt, Türkiye izlenimlerini ve temaslarını değerlendirdi.

İktidardaki Muhafazakar Partinin milletvekili Blunt, Türkiye-İngiltere ilişkileriyle ilgili komisyonun başlattığı tahkikat ve bu çerçevede yazılacak rapor kapsamında Türkiye'yi ziyaret ettiklerini belirterek, "Türkiye'de bize gösterilen ilgiden çok memnun kaldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 90 dakika görüşme fırsatımız oldu. Bir parlamento komisyonunun, bir ülkenin lideriyle bu kadar uzun görüşmesi oldukça müstesna bir durum." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören parlamentoyu da ziyaret ettiklerini kaydeden Blunt, "Darbe girişimi ve sonrasında Türkiye'nin yaşadığı derin şoku anlama fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı. Blunt, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İngiltere'nin Türk hükümetiyle dayanışma içerisinde olduğunu gösteren ülkelerin başında geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bize yaptığı sunumda 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlarla ilgili 7 dakikalık bir video gösterdi. Bu videoda, insanların darbe girişimine nasıl karşı geldikleri ve bu girişimi nasıl tersine çevirdikleri görülüyor. Bu anlamda, hem Cumhurbaşkanı hem de Cumhurbaşkanını desteklemek için sokaklara çıkan halk, seçilmiş bir hükümeti yasa dışı yollarla devirme girişimini tersine çevirerek demokrasi adına etkili bir hizmet vermiş oldular."

"Stratejik ilişki fırsatı"

Adana'da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bazı Suriyeli sığınmacıları da gördüklerini belirten İngiliz vekil, İstanbul'da da bazı sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmaya hazırlanan İngiltere için, Türkiye'nin "yeni bir ortak" olabileceğini ifade eden Blunt, "Çünkü her iki ülke de AB dışında bulunan ancak AB'nin temel ticari ortağı olan iki büyük ülke. Bu her iki ülke için de ortak ilgi alanı oluşturacaktır. Bu aynı zamanda, iki ülke için yeni bir stratejik ilişki fırsatı doğuracaktır." diye konuştu.

Komisyonun Türkiye raporu

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu altısı Muhafazakar Partiden, dördü İşçi Partisinden ve biri İskoç Ulusal Parti'den olmak üzere toplam 11 milletvekilinden oluşuyor. Komisyonun Türkiye ziyaretinin yanı sıra Londra'da dinlediği kişilerden aldığı görüşler sonrası kaleme alınacak raporun ilkbahar aylarında yayınlanması bekleniyor.

İngiltere'nin Türkiye ile ilişkilerinin masaya yatırılacağı ve İngiliz hükümetine Türkiye ile ilişkilerinde tavsiyelerde bulunulacak rapor için tahkikata geçen yıl temmuz ayında başlanmıştı.