İngiltere'nin AB Büyükelçisi istifa etti

Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine hazırlanan İngiltere'den sürpriz bir istifa haberi geldi. İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers istifa etti.

İngiltere resmi Brexit müzakerelerine başlamadan önce sürpriz bir istifa kararıyla gündeme geldi. Martın son günlerinde başlayacak Brexit sürecinde önemli bir rol alacağı düşünülen İngiltere'nin AB Büyükelçisi Sir Ivan Rogers istifa etti. Rogers, İngiltere Eski Başbakanı David Cameron tarafından 2013 yılında görevine getirilmişti. İngiltere'nin AB Büyükelçisi neden istifa ettiğiyle ilgili açıklama yapmadı. Dışişleri Bakanlığı Rogers'ın istifa nedeni hakkında henüz yorum yapmadı. Rogers'ın 2017 sonuna kadar görevde kalması planlanıyordu. CNN Türk

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