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24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İngiltere'nin AB'den çıkış süreci başlıyor

24 Kasım 2018, Cumartesi 11:43
AB Zirvesi'nin gündemi, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) olacak. Liderlerin, ayrılık anlaşmasına imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek siyasi deklarasyonu onaylaması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin katılımıyla yarın toplanacak AB Zirvesi'nin gündemini, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) oluşturacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın yapılacak zirve, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek.

AB Konseyi'nde yapılacak zirvede, AB ve İngiltere arasında yaklaşık 1,5 yıldır devam eden Brexit müzakerelerinde sağlanan ilerleme değerlendirilecek.

Zirvede, AB üyesi ülke liderlerinin, 585 sayfalık "ayrılık anlaşmasına" imza atması ve İngiltere ile AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkiyi belirleyecek "siyasi deklarasyonu" da onaylaması bekleniyor. 

Ayrılık anlaşması

AB ve İngiltere müzakerecileri tarafından hazırlanan ayrılık anlaşması metninin Brexit sonucunda ortaya çıkacak bütün konularda hukuki netlik sağlaması öngörülüyor. Anlaşmayla, AB ve İngiltere vatandaşlarının karşılıklı olarak ikamet ettikleri ülkelerde daha önce olduğu gibi yaşamaya, çalışmaya, eğitim almaya ve sosyal haklardan yararlanmaya devam edebilmeleri amaçlanıyor.

AB üyesi 28 ülke olarak geçmişte verilen mali taahhütlerin de İngiltere tarafından tam olarak yerine getirileceğine dikkati çekilen anlaşmada, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom), fikri mülkiyet hakları, coğrafi işaretler, tescilli ticari ürünler, kişisel verilerin korunması gibi alanlarda ortak çözümler yer alıyor. Anlaşmada, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununa yönelik çözüm de bulunuyor.

Cebelitarık sorunu

Brexit anlaşmasındaki mevcut ifadelerin yeterli olmadığını savunan İspanya hükümeti, Cebelitarık'ın statüsü ile ilgili durumun hukuki açıdan netleştirilmesini istiyor. İspanyol hükümeti yetkilileri, yarımada ile ilgili müzakerelerin sadece İngiltere ve İspanya arasında yürütülebileceğinin açıklığa kavuşmasını şart koşuyor. Bu konuda karşılıklı müzakereler ise devam ediyor. Mevcut durumda üzerinde durulan alternatif çözüm ise İspanya'nın kaygılarını ortadan kaldırmak için Brexit anlaşmasının yanında ek bir deklarasyonun imzalanması olarak öne çıkıyor.

AB ile İngiltere arasında geçen hafta taslak ayrılık anlaşmasında uzlaşı sağlanmıştı ancak gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyon üzerinde müzakereler devam etmişti.

 

 

AA

Etiketler: AB, İngiltere, Brexit, toplantı
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