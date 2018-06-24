"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

İngiltere'nin ana muhalefetinden 'Filistin' mesajı

24 Haziran 2018, Pazar 09:42
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Filistin halkının bağımsız Filistin topraklarında barış içinde yaşama hakkı olduğunu söyledi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Corbyn, Başbakan Yardımcısı Recai el-Ma'şer ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Ortadoğu'daki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle Ürdün'ün karşı karşıya kaldığı meydan okumaların ele alındığı görüşmede Corbyn, Filistin meselesinin adil çözümü ile Suriye krizinin siyasi çözümünün desteklenmesi başta olmak üzere bölgedeki sorunlara yönelik tutumlarının sabit olduğunu vurguladı.

Corbyn, Filistin halkının, bağımsız Filistin topraklarında barış içinde yaşama hakkı olduğunu belirterek, barış çabalarını engelleyen Yahudi yerleşim birimleri inşasının durdurulması ve Kudüs'ün barış kenti olması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ma'şer de Avrupa Birliği'nin, Ortadoğu'da barış çabalarının desteklenmesi, Filistin meselesine adil ve kalıcı çözüm bulunması ve Filistin halkının meşru taleplerinin karşılanması için üstlenmesi gereken rolün önemli olduğunu kaydetti.

AA

Etiketler: filistin, kudüs, gazze, ingiltere, muhalefet, jeremy corbyn
Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    56 milyon seçmen sandık başında: Oy verme işlemi saat 17'ye kadar sürecek

    871 ton petrol nehre aktı

    ''Siz burada sandıkların başında durun, ben YSK'nin başında duracağım''

    4 yaşındaki Leyla her yerde aranıyor...

    IADA: İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

    İngiltere'nin ana muhalefetinden 'Filistin' mesajı

    Demokrasi ve adalet için sandık başına
    📷

    Karikatürler

    Onuncu günün sona erdiği 'Dünya Kupası'nda son durum?

    80 öte gezegen keşfedildi

    Nur Talebeleri asayişçidirler

    4 milyar dolar âtıl kalabilir

    “Şaaak!” diye 10 ton patatesi sattık!

    Yeni Asya Neşriyat’ın hanım yazarlara olan “âcil” ihtiyacı…

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner

    İnşaat faaliyetleri Mayıs’ta dibi gördü

    Libya'da kaçırılan 3 Türk işçiden 233 gün sonra sevindiren haber

    Diyarbakır’a İslam Bilim Müzesi

    Almanya çok önemli 3 puan kazanmış oldu

    Yargıtay: ByLock iddiası ispatlanmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim hayırlar getirsin
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yaşananlar Adalet-i mahza mı, zulüm mü?
    Mahmut C. Çakır

    Muhammed Salah’ın çizgisi
    Misbah ERATİLLA

    Berber Mustafa’nın hikâyesi
    Genel

    4 milyar dolar âtıl kalabilir
    Genel

    “Şaaak!” diye 10 ton patatesi sattık!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan GÜLER

    Yeni Asya Neşriyat’ın hanım yazarlara olan “âcil” ihtiyacı…
    Genel

    Demokrasi ve adalet için sandık başına

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.