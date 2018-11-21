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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İngiltere'nin Filistin'i tanınması için yasa tasarısı

21 Kasım 2018, Çarşamba 21:26
İngiltere'nin ilk Filistin kökenli parlamenteri Moran, Filistin'in devlet olarak tanımasını zorunlu kılacak tasarıyı Avam Kamarası'na sundu.

İngiltere'nin ilk Filistin kökenli parlamenteri Liberal Demokrat Layla Moran, Londra'nın Filistin'i tanıması için hareket geçti. 

Hazırladığı tasarıyı Avam Kamarası'na sunan Moran, açıklamasında, "Filistinli olduğum ve bir Filistin devletinin var olduğu bir gerçek. Fakat Britanya'nın onu tanıması gerekiyor. Dolaysıyla bugün sunduğum tasarı, bunun kanunlaşması yolunda ilk adım." ifadelerini kullandı.

Moran, yaptığı açıklamada ise iki devletli çözümden yana olduğunu ancak tarafların masaya eşit şekilde gelmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin, Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan Balfour Deklarasyonu'ndaki rolüne atıfta bulunan Moran, "Britanya'nın oynadığı rolü ve barış görüşmelerini yeniden başlatma konusunda oynaması gereken rolü tanıması hayati öneme sahip." dedi.

İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının tek başına çözüm olmayacağını belirten Moran, ancak bunun, dünya çağındaki Filistinlilerin kaybettiği umudu yeniden ateşleyebileceğini dile getirdi.

Moran, İsrail ve Filistin arasında barış ve iki devletli çözüme inanan herkesi tasarıya destek olmaya çağırdı.

Söz konusu tasarının kabul edilmesi durumunda İngiltere hükümetinin 3 ay içinde Filistin'i devlet olarak tanıması gerekecek.

Filistin, 1988 yılındaki bağımsızlık ilanıyla beraber uluslararası alanda tanıma strateji uygulamaya başlamıştı. 2009-2010 yıllarında birçok ülke Filistin'i tanırken, 2012 yılında da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'e "üye olmayan gözlemci devlet" statüsü tanımıştı.

Filistin, halihazırda BM'nin 193 üyesinden 137'si tarafından tanınırken, ABD ve çoğu AB üyesi, henüz bu yönde bir karar almış değil.

AA

Etiketler: Londra, Filistin
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