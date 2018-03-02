İngiltere’nin pizza devi 94 şubesini kapatacak

İngiltere'de faaliyet gösteren pizza restoran zinciri Prezzo, ülke genelinde toplam 94 şubesini kapatmayı planladığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, merkezi ABD’de bulunan yatırım şirketi TPG Capital’ın portföyünde bulunan pizza restoran zinciri Prezzo’nun İngiltere genelinde toplam 94 şubesinin kapatılmasının planladığı bildirildi. Şirketin ülke genelinde 94 restoranı kapatmasının ardından toplam 208 restoranla faaliyetine devam etmesi öngörülüyor. Prezzo, yakın zamanda mali sorunları nedeniyle şirket borçlarının yeniden yapılandırılması için kreditörleri ile anlaşma yoluna gitmişti. Prezzo, 2014 yılında TPG Capital tarafından 300 milyon sterline satın alınmıştı. Yakın zamanda İngiltere’nin önde gelen restoran zincirlerinden Byron ve Jamie’s Italian da benzer şekilde kreditörleri ile borçlarını yeniden yapılandırma yoluna gitmişti. Bu hafta başında oyuncak zinciri Toys R Us İngiltere ve elektronik zinciri Maplin’in yönetimlerine maddi sorunları nedeniyle kayyum atanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 189

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.