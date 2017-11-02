İngiltere Savunma Bakanı Fallon istifa etti

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fallon, İngiltere Başbakanı Theresa May'e istifa dilekçesini sundu.

Dilekçesinde Fallon, "Son günlerde, benim de daha önceden yaptığım davranışlar da dahil olmak üzere bazı milletvekilleri hakkında birkaç iddia öne sürüldü. Bunların birçoğu yanlış ancak geçmişte, temsil etmekten onur duyduğum Silahlı Kuvvetlerde talep ettiğimiz yüksek standartların altına düştüğümü kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

​Başbakan May de Fallon'un istifasını kabul ettiğini duyurarak hizmetlerinden dolayı Fallon'a teşekkürlerini iletti.

Fallon'un istifası, dün The Sun gazetesinin manşetine taşınan, kabinedeki 6 bakanın isminin karıştığı cinsel taciz iddialarına ilişkin haberin ardından geldi. Haberde, 15 yıl önce yaşanılan olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.