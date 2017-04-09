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İngiltere Savunma Bakanı: Geçtiğimiz hafta yaşanan her sivil ölümünden sorumludur

09 Nisan 2017, Pazar 15:52
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, “Esed’in baş destekçisi Rusya. Vekaleten Rusya geçtiğimiz hafta yaşanan her sivil ölümünden sorumludur.” ifadesini kullandı.

Fallon, Sunday Times gazetesi için kaleme aldığı makalede, “Kuklacı Putin Esed’i terk etmeli ve barışın inşasında bize katılmalı. Suriye’nin İdlib kentinde yaklaşık 100 masum sivilin ve çocuğun ölümüne neden olan barbarca gaz saldırısı ahlak dışı ve yasa dışıydı. Birinci Dünya Savaşı’nda gaz saldırısı korkusunu yaşadıktan sonra boğucu, zehirli gazların kullanımı 1925 yılında yapılan Cenevre Protokolü ile yasaklandı. Buna rağmen Beşşar Esed’in kendi halkının karşı bu tür silahları kullanmışlığı var. 2013 yılında Şam’ın dışında, uluslararası hukuk delinerek, bin 500 insan gaz kullanılarak öldürüldü.” ifadelerine yer verdi.

Fallon, "Son birkaç yıl içerisinde ellerindeki kozları kullanarak bu iç savaşı bitirmek için birçok fırsatları oldu. Rusya, rejimi dizlerinin üzerine çöktürtmek için gerekli kararlılığı göstermelidir.” ifadesini kullandı.

Dün İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 10 Nisan'da Rusya’nın başkenti Moskova’ya planlanan ziyaretini ertelediğini açıklamıştı.

Johnson, “Rusya’nın, Esed’i masum sivillere karşı kimyasal silah kullanmasının ardından savunmaya devam etmesinden üzüntü duyuyoruz. Rusya’ya, Suriye’de politik bir çözümün sağlanması ve geçen hafta yaşanan şok edici olayların bir daha gerçekleşmemesi için uluslararası toplumla birlikte çalışma çağrısında bulunuyoruz.” açıklamasını yapmıştı.

AA

Etiketler: rusya, ingiltere, suriye, esad
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