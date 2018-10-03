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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İngiltere vatandaşlık için daha fazla İngilizce istiyor

03 Ekim 2018, Çarşamba 13:16
İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan beklenen İngilizce bilgisi düzeyinin yukarı çekileceğini söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Partinin Birmingham’da yapılan sonbahar kongresinde konuşan Javid, dil becerisinin topluma entegre olma konusunda kilit önem taşıdığını belirterek, İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceklerini belirtti.

Javid, “Dil becerisi yetişkinlerin ve ailelerinin İngiltere’ye entegrasyonuna yardım eden kilit önemde bir yetenek. İngiltere vatandaşı olmak isteyenlerin, İngiltere’ye mümkün olduğunca çabuk entegre olmaları için gerekli becerilere yatırım yaptıklarını görmek istiyoruz.” diye konuştu.

Halihazırda İngiltere’de oturum izni almak için gerekli İngilizce düzeyi ile vatandaşlık için gerekli olan düzey arasında fark bulunmadığını belirten Javid, “Bu, İngiltere vatandaşlığının daha büyük olan önemini yansıtmıyor ve oturum izni alanları, İngilizce bilgilerini geliştirmeleri için teşvik etmiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Javid, yeni düzenlemelerle çifte vatandaşlığı olan İngiltere vatandaşlarının, ciddi suçlara karışmaları halinde vatandaşlıktan çıkarılmasının da gündemde olduğunu söyledi. İngiltere’nin bu yetkisini bugüne dek sadece istisnai durumlarda kullandığını dile getiren Javid, “Şimdi, ilk defa, bu yetkiyi ciddi suçlardan mahkum olanların bazıları için de kullanacağım. Bu suçlar arasında, çocukların cinsel istismarına karışanlar da olacak.” dedi.

İngiltere’de halihazırda süresiz oturum ve vatandaşlık için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) B1 düzeyinde İngilizce bilmek yeterli bulunuyor.

AA

Etiketler: ingiltere, ingilizce
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