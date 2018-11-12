"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İngiltere ve AB arasındaki Brexit müzakereleri ilerlemiyor

12 Kasım 2018, Pazartesi 15:16
AB Konseyi, İngiltere ile birlik arasında devam eden Brexit müzakerelerinde İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır konusu çözülemediği için henüz anlaşma sağlanamadığını bildirdi.

Brexit müzakerelerinde son durumun değerlendirildiği Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi.

AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in AB üyesi 27 ülkenin ilgili bakanlarına İngiltere'yle son haftalarda yapılan Brexit müzakereleri hakkında bilgilendirmede bulunduğu bildirildi.

AB ve İngiltere arasında müzakerelere yoğun biçimde devam edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Henüz bir anlaşma sağlanamadı. Özellikle İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında somut sınır uygulanmamasına yönelik bir çözüm bulunması gibi önemli konularda müzakereler devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşma sağlanamaması ihtimaline yönelik hazırlık çalışmalarına ise devam edeceği kaydedildi.

Brexit süreci

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değil.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

AA

Etiketler: AB, İngiltere, İrlanda, Brexit
Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güney Çin Denizi'nde beladan uzak duralım

    Antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle Avrupa'da 33 bin kişi öldü

    Erdoğan: Eğer adalet yoksa devlet yoktur

    İsrail'in Gazze saldırısının detayları ortaya çıktı

    "Toplum her alanda çöküş yaşıyor"

    Fransa'dan Erdoğan'a yalanlama

    İran Milli Bankası'nın SWIFT'e erişimi kesiliyor

    Türkiye'nin AB geleceği tartışılıyor

    İsrail'den Filistin sınırına asker takviyesi

    Washington Post'tan İsrail'e Veliaht Prens tepkisi

    Putin TürkAkım projesi töreni için Türkiye'ye geliyor

    Kazı çalışmalarında asırlardır akan su kanalı bulundu

    CHP'li Öztürk Yılmaz ikinci kez disipline sevk edildi

    'Piyasada nakit sorunu var'

    Moody's'ten Türkiye'ye 'not indirimi' uyarısı

    Kayyum atanan belediyelerin borcu yüzde 85 arttı

    Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı

    Veliaht Prens'e yakın isimler İranlılara karşı da suikast planladı iddiası

    "İktidar, krizlerin üstünü örtmek için suni gündem oluşturuyor"

    Bu facianın da üstü örtülmesin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Çocuklarımızın geleceğini karartıyorlar
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl dindarlık?
    Aytekin COŞKUN

    Kaliforniya sendromu ve Bediüzzaman’ın yaklaşımı
    Genel

    Bu facianın da üstü örtülmesin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bir çiçekte yirmi esma
    Genel

    Fransa'dan Erdoğan'a yalanlama
    Genel

    Kazı çalışmalarında asırlardır akan su kanalı bulundu
    Yeni Asya'dan Size

    TÜYAP’a ailecek bekliyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Terör nasıl biter?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.