İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Çin'e Uygur tepkisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ebeveynleri, "yeniden eğitim" adı altında toplama kamplarında gözaltına alınan Uygur kökenli vatandaşların çocuklarının, kendi refahları gerekçe gösterilerek ailelerinden koparıldığı uyarısında bulundu.

Örgütün Çin Koordinatörü Sophie Richardson, Pekin yönetiminin bölgedeki Müslüman Türk çocukları ailelerinden ayırarak zorla devlete ait yetimhanelere yerleştirmesini "sapkınca bir hükümet programının parçası" olarak nitelendirdi. HRW, Sincan'da Uygur vatandaşlarına uygulanan kitlesel gözaltı uygulamalarıyla ilgili yayımladığı son raporda, Çinli otoritelerin aşırılıkçılıkla mücadele adı altında yürütülen keyfi gözaltılar nedeniyle anne ve babalarından ayrı kalan çocukları akrabalarına vermek yerine devlete ait yetimhanelerde topladığını iddia etti. 'Siyasi eğitim kamplarındaki ailelerin çocukları devlete ait yetimhanede toplanıyor' Çin Komünist Partisi Uygur Özerk Bölgesi Sekreteri Çın Çüenguo'nun, Ekim 2016'da yayımladığı kararla 2020'ye kadar bölgedeki yetim çocukların tamamının devlet yetimhanelerine yerleştirilmesi talimatı verdiğine işaret edilen raporda, siyasi eğitim kamplarında tutulan Uygur vatandaşlarının çocuklarının bu politikanın hedefi olduğu ileri sürüldü. Halen 2017 yılı öncesinde bölgedeki yetimlerin yalnızca yüzde 24'ünün devlet yetimhanelerinde ikamet ettiği bilgisine yer verilen raporda, bu oranın 3 yılda yüzde 100'e çıkarılmasının amaçlandığı kaydedildi. Sincan'da 1 milyona yakın Uygur'un siyasi eğitim kamplarında yargısız olarak gözaltında tutulduğu tahmin ediliyor. Çin yönetimi uzun bir süre yalanladıktan sonra kampların varlığını geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile kabul etmişti. Doğu Türkistan'daki Komünist Parti'nin yöneticilerinden Şöhret Zakir kampların bölgede aşırılığın engellenmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla kurulduğunu söylemişti. Euronews Türkçe

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