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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İnsan haklarını daha fazla savunma zamanı

12 Aralık 2018, Çarşamba 01:20
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “İnsan hakları dünya çapında kuşatma altında. Şimdi her zamankinden daha fazla her yerde herkes için insan haklarını savunma zamanı.” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 70. yıl dönümünde yayımladığı mesajda bildirgenin 70 yıl boyunca saygınlık, eşitlik ve esenliğe ışık tuttuğunu ve karanlığa umut getirdiğini belirtti. Deklerasyondaki hakların inanç, ırk konum gözetmeksizin herkes için geçerli olduğunu vurgulayan Guterres, insan haklarının evrensel, ebedî ve bölünemez olduğunu ifade etti. Bugün aynı zamanda, nefret, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve baskının arttığı bir dönemde hayatlarını riske atan insan hakları savunucularını da andıklarını belirten Guterres, “İnsan hakları dünya çapında kuşatma altında. Evrensel değerler aşınıyor. Hukukun üstünlüğü zayıflıyor. Şimdi her zamankinden daha fazla her yerde herkes için insan haklarını savunma zamanı.” değerlendirmesinde bulundu.

Yemen savaşını derhal durdurun

Kızılhaç Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, Yemen’deki savaşın derhal durdurulması ve barış için çalışılması çağrısında bulunarak, “Yemenlilerin bir lokma ekmek için yalvardıklarını görmek çok üzücü.” dedi. Yemen’in Aden kentini ziyaret eden Fabrizio Carboni, “Barışı sağlamak için müzakere masasına oturmalıyız. Halkın ve ülkenin çıkarlarına öncelik vermeliyiz. Dolayısıyla savaşı derhal durdurun diyoruz.” diye konuştu.  Ülkedeki bütün taraflara “barış için çalışmaları” çağrısında bulunan Carboni, “11 yaşındaki bir çocuğun ateş açılarak öldürüldüğünü veya sokakta yaşayan çocuklar ile ailelerin bir lokma ekmek için yalvardıklarını görmek çok üzücü bir durum.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: bm, guterres, yemen
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