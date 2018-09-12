İnsanî felâket alarmı

BM Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, “İdlib’de gelecek birkaç ay, en kötü insanÎ felÂket haline dönüşmeden ve 21. yüzyılın en büyük insanÎ kayıpları yaşanmadan sorunla başa çıkmanın yolları olmalı.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlediği basın toplantısında, “İdlib için hepimiz alarma geçtik. İdlib halkı için bu anın ne kadar tehlikeli olduğunun altını çizmek istiyorum.” dedi. İdlib’de yaklaşık 4 milyon sivilin yaşadığını, bunların 2 milyonunun insani yardımlara ihtiyaç duyduğunu anlatan Lowcock, “Korumasız durumdaki insanlar için son derece alarm durumundayız.” ifadesini kullandı.

Lowcock, geçmişte Doğu Guta ve Halep’teki sivillerin çoğunun yapılan anlaşmalarla İdlib’e geldiğini, bunun aksine İdlib halkının böyle bir şansı olmadığını vurgulayarak, bölgede yaşanacak olası bir trajediye dikkati çekti. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, “İdlib’de gelecek birkaç ay, en kötü insanî felâket haline dönüşmeden ve 21. yüzyılın en büyük insani kayıpları yaşanmadan bu sorunla başa çıkmanın yolları olmalı. Bu bizim en önemli mesajımızdır.” diye konuştu.

Müzakereler yürütülüyor

Lowcock, “Geçen hafta, İdlib’deki sivillere yönelik Esad rejimiyle görüşmeler yaptığınızı söylediniz, ama rejim halihazırda İdlib’e saldırıyor ve hava saldırıları düzenliyor. Rejimin İdlib’deki sivillere yönelik planı nedir? Önce saldırıp sonra yardımcı olmak mı?” sorusu üzerine, “BM, siyasî süreç kapsamında, Staffan de Mistura öncülüğünde nüfus yığılmasının yaşandığı İdlib’de ‘kanlı bir savaş’ ve ‘katliâmı’ önlemek için ciddî müzakereler yürütüyor. Bizim en önemli mesajımız (muhtemel bir) vahşetten ve 21. yüzyılda şimdiye kadar görmediğimiz insanlık felâketinden kaçınılması. Bu kabul edilemez, bundan kaçınılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İdlib’de büyük bir felâketin yaşanmasını arzu etmediklerini vurgulayan Lowcook, Esad rejimi ve diğer ilgili taraflarla bu kapsamda görüşmeler yaptıklarını aktardı.

30 bİn kİşİ yerİnden edİldi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye’nin kuzeybatısında 30 binden fazla kişinin yerinden edilmesi ve sivil can kayıplarıyla sonuçlanan saldırıları kınayarak, bölgede “barışçıl bir çözüme derhal ulaşılması gerektiğini” bildirdi. Moumtzis, yaptığı yazılı açıklamada, “Suriye’nin kuzeybatısında çatışmaların tırmanmasından derin kaygı duyuyorum.” ifadesini kullanarak, bu bölgedeki saldırıların son birkaç günde 30 binden fazla kişinin yerinden edilmesi ve sivil can kayıplarına neden olduğunu anımsattı. Suriye’de ülke içinde toplam 6,2 milyon kişinin yerinden edildiğinin altını çizen Moumtzis, İdlib ve çevresindeki bölgelerde yaşayan sivillere dramatik etkileri olan hava ve kara saldırılarına şahit olunduğunu kaydetti.

İngiltere ve Almanya’dan İdlib uyarısı

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda milletvekillerinin İdlib ile ilgili sorularını yanıtlayan İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, “Rusya ve Suriye rejiminin İdlib’e ve mücavir alana sığınan yaklaşık 3 milyon sivilin hayatını riske atan askerî operasyonundan son derece kaygılıyız.” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, İdlib’deki gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirtti. “Şu an gündemimizde İdlib’de insani felaketin önlenmesi var.” diyen Maas, bununla ilgili tüm taraflarla görüşmeler yaptıklarını ifade etti.