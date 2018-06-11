"İnsani nedenlerle" kabul etme kararı aldılar

İspanya hükümeti, İtalya ve Malta'nın limanlarına yanaşmasına izin vermediği 600'den fazla göçmeni taşıyan gemiyi "insani nedenlerle" kabul etme kararı aldı.

İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Pedro Sanchez'in, insani krizlere ilişkin uluslararası yükümlülükler çerçevesinde 600'den fazla göçmeni taşıyan Aquarius gemisinin İspanya limanlarına demirlemesine izin verdiği bildirildi.

"İnsani bir yıkımın önlenmesi ve bu kişilere güvenli bir liman sağlanması, uluslararası kanunlardan kaynaklanan zorunlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde bu bizim yükümlülüğümüz." ifadeleri kullanılan açıklamada, geminin Valencia Limanı'na yanaşacağı belirtildi.

AB'den İtalya ve Malta'ya çağrı

Avrupa Birliği (AB), İtalyan ve Maltalı yetkililerin 600'dan fazla göçmeni taşıyan geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemesinin ardından sığınmacılara ihtiyaçları olan bakımın sağlanması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İnsanların hayatı söz konusu. İtalyan ve Maltalı yetkililerin önceliği gemideki sığınmacıların ihtiyaç duydukları bakımı almasını sağlamak olmalıdır." dedi

Malta ve İtalyan yetkililerle konuya ilişkin irtibat halinde olduklarını belirten Schinas, sığınmacıların gemiden en kısa sürede ve güvenli biçimde karaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan "en yakın ve güvenli liman" olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti. Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.