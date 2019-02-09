İnsanlık dışı muameleye son ver

Yunanistan’ın Samos Adası’nda yerli halk, mülteci kampındaki kötü şartların bir an evvel durdurulması için harekete geçti.

“Rehin almaya son ver!” sloganıyla yürüyüş yapan Samos halkı, insanlık dışı hayat şartlarının durdurulması için yetkililere seslendi. 25 meslek odasının öncülüğünde düzenlenen eylemde, 24 saatlik grev kararı alındı. Sağlık hizmetinde yaşanan aksaklıkların ciddî boyutlarda olduğunun altı çizilirken, göçmenlerin hayat şartlarının AB-Türkiye arasındaki anlaşma üzerinden bir tür rehineliğe dönüştürüldüğünü ve bu uygulamaya itiraz edilmesi gerektiği belirtildi.

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