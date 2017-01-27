İnsanlık düşmanları bu defa Somali'de vahşetlerini kustu: 50 ölü

Terör örgütü El-Şebab Somali’de bulunan Kenya askeri üssüne saldırı gerçekleştirdi. Bazı kaynaklar üssün El-Şebab’ın eline geçtiğini duyurdu.

İsveç televizyon kanalı SVT’nin bölgeden edindiği bilgilere göre El-Şebab’ın gerçekleştirdiği saldırıda 50’den fazla kişi öldü. Kenya Nation gazetesi bu sabah yayınladığı haberde El-Şebab’ın Somali’de Kulbiyow bölgesinde Badhaade kenti yakınlarında bulunan Kenya askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Kenya askeri sözcüsü Paul Njuguna gazeteye yaptığı açıklamada ‘‘Yoğun saldırı altındayız. Yoğun silahlı çatışma devam ediyor’’ diye konuşmuş, kayıplar konusunda ise bilgi vermemişti. El-Şebab ise Twitter’dan paylaşımında onlarca Kenya askerinin öldürüldüğünü öne sürdü. Büyük oranda El-Şabab’ın elinde bulunan bölgeye hafta başında Kenya birlikleri Amerikan birlikleri ile ortak operasyon düzenlemişlerdi. Kenya askeri birlikleri Somali’de El-Sebab’a karşı yürütülen uluslararası operasyonun bir parçası olarak bulunuyor. İsveç televizyon kanalı SVT’nin bölgeden edindiği bilgilere göre de bölgede bu sabah ta El-Şebab’a yönelik hava saldırıları devam ediyor. AA

Okunma Sayısı: 141

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.