İnsanlık ölüyor seyirci kalınmasın

Beşşar Esad hükümetinin eski Tarım Bakanı Esead Mustafa, Halep’in büyük bir mezarlığa dönüşmesinden endişe ettiklerini söyleyerek dünyanın Halep’te yaşananlara gözlerini kapatmaması gerektiğini söyledi.

Beşşar Esad hükümetinin eski Tarım Bakanı Esead Mustafa, dünyanın Halep’te yaşananlara gözlerini kapatmaması gerektiğini söyledi. Suriye Geçici Hükümetinin de eski Savunma Bakanı olan Mustafa, dünyanın zaman kaybetmeden Suriye için adım atmasının önem taşıdığını belirterek, “Biz elimizden geldiğince Halep’e yardımcı olmaya çalışıyorduk, ama artık o da mümkün değil. Halep abluka ve kuşatma altında. Şu an Rusya, İran, rejim ve Hizbullah gibi 20’den fazla ırkçı örgüt, Halep’i kuşattı. Buna karşı ABD ve Batı ülkeleri suskunluğunu sürdürüyor. Halep’in kurtulması için hiçbir adım atılmadı.” ifadelerini kullandı.

''Susmayın''

“Korkarız Halep, büyük bir mezarlığa dönüşecek.” diyen Mustafa, “ABD, Avrupa ve BM bir şey yapmıyor. Arap ülkeleri de buna dahil. Hiç güçlü bir karar alınmadı. Halep’in sıkıntılarına en az seviyede bile cevap veremediler. Olayları engelleyecek şeyler yapılmıyor. Halep’teki olaylara karşı suskunluk olmaz. Halep’teki çocukları, kadınları, yaşlıları enkaz altında ölüme terk edemeyiz. Biz dostlarımızdan, kardeşlerimizden, özellikle de içinde insanlık olanlardan Halep’i kurtarmak için adım atmalarını istiyoruz. Bu adım için de bugün yarın son gün. BM, savaşları durdurmak, mazlûmların hakkını savunmak için kurulmadı mı? Şu an Halep’e neden adım atmıyor o halde? Artık Avrupa’dan kınamadan öteye geçen adımlar atmasını bekliyoruz. Rusya’nın, rejimin ve İran’ın katliamlarına karşı adımların atılmasını istiyoruz” dedi.

Savaş suçu işleniyor

(BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Suriye’nin doğu Halep bölgesinde ateşkesi ihlâl eden Beşşar Esad rejimi ordusu ve destekçilerinin büyük bir ihtimalle savaş suçu işlediğini ve uluslar arası hukuku ihlâl ettiğini vurguladı. Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin doğusunda yaralı ve hastalar da dahil binlerce sivilin tahliye edilmesini öngören ateşkes anlaşmasının çökmesinden dolayı dehşete düştüğünü ifade etti. Esad rejimi ordusu ve destekçilerine tepki gösteren Hüseyin, “Ateşkesin bozulmasının sebepleri tartışılırken Suriye hükümetine bağlı güçler ve onların müttefiklerinin küçük bir alana sıkışmış sivillere yönelik çok daha şiddetli bir bombardıman başlatması neredeyse kesin bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir ve büyük bir ihtimalle de savaş suçu oluşturmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Saldırılar durmadı tahliyeler yeniden başladı

Halep’te, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen sivillerin bulunduğu araç konvoyu, Ramuse semtine hareket edip rejim güçlerinin kontrol noktasına yaklaşarak beklemeye başladı. Bu sırada İran komutasındaki Şiî milislerin cephe hatlarından keskin nişancılar, sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda, 1 sivil öldü, 4’ü yaralandı. Halep Sivil Savunma Müdürü Necip Ensari, 3 sivilin yaralandığını bildirmişti. Saldırı üzerine geri dönen konvoy tekrar hareket etti Halep’in doğusundaki sivillerin ilk grubunu tahliye etmesi öngörülen konvoy, İran komutasındaki milislerin saldırması üzerine geri döndü. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, konvoyun tekrar yola çıkılması için anlaşıldığını açıkladı. Rus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, ‘5000 muhalif ve ailesinin tahliyesi başladı’ denildi.

Eyfel Kulesi Halep için siyaha büründü

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun kararıyla, Eyfel Kulesi’nin ışıkları mahalli saat ile 20.00’de söndürüldü. Hidalgo yaptığı yazılı açıklamada, “Halep’te kuşatma altında dayanılmaz şartlarda yaşayan sivil halk ile Paris halkının dayanışmasını göstermek için Eyfel Kulesi’nin ışıklarının karartıldığını” bildirdi. Açıklamada, “Bu sembolik hareketle, Halep’teki dram karşısında duyarsız kalan uluslar arası camiayı acilen harekete geçirmeyi hedefliyoruz“ ifadeleri kullanıldı. Paris Belediyesi tarafından toplanan insanî yardımları taşıyan iki kamyon ise Halep’e gitmek üzere dün düzenen törenin ardından başşehirden yola çıkacak.