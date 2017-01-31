İnsanlık Trump’a direniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına getirdiği ülkeye giriş yasağı ABD genelinde geniş çaplı protesto eylemlerine sebep olurken, dünya liderlerince de kınandı.

Başşehir Washington’da da Beyaz Saray önündeki La Fayette Park’ta toplanan binlerce kişi, Trump yönetiminin sığınmacı ve göçmenler konusundaki politikalarına sert tepki gösterdi. Donald Trump’ın geçen Cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi, Amerika’nın sığınmacı kabulü programının 120 gün süreyle askıya alınması ve 7 Müslüman çoğunluklu ülke vatandaşlarına 90 gün süreyle ülkeye giriş yasağı getirilmesini öngörüyor.

Bu 7 ülke Irak, İran, Suriye. Libya, Yemen, Somali ve Sudan olarak sıralanıyor. Kararnamenin devreye girmesinden sonra bu ülkelerden gelenlerin havaalanlarında bekletilerek ülkeye alınmamaları vak’alarının görülmesiyle beraber, başta havaalanları olmak üzere ülke genelinde şehirlerin farklı noktalarında protesto eylemleri düzenleniyor. Beyaz Saray önünden öğle saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan kalabalık kısa süre içinde binlerce kişiye ulaştı. Protestocular eylemde ‘Hepimiz Müslümanız’ şeklinde pankartlar açarak, Müslümanlarla dayanışma gösterdiler, ‘İslamofobi’nin Amerikan değerlerine aykırı olduğu şeklinde mesaj verdiler.

4 mahkemeden daha iptal kararı

New York federal mahkemesinden sonra 4 eyalet mahkemesi daha 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ABD’ye girişine 90 gün yasak getiren Başkanlık kararnamesinin askıya alınmasına karar verdi. ABD’de bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan Başkanlık kararnamesini askıya alan ve havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar veren federal mahkemelerin sayısı 5’e çıktı. New York federal mahkemesinden sonra 4 eyalet mahkemesi daha 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ABD’ye girişine 90 gün yasak getiren Başkanlık kararnamesini askıya aldı. California, Virgina, Washington, Massachusetts eyaletlerindeki federal mahkemeler de ülkeye girişlerine sınırlama getirilen söz konusu ülkelerin vatandaşlarının ABD’de kalması yönünde karar aldı.

İSVEÇ KRALİYET AİLESİNDEN TRUMP’A: ACINACAK CAHİL

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın yedi ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişlerini yasaklaması ve sığınmacı alımını durdurmasına çok sert bir tepki de İsveç Kraliyet ailesinden geldi. İsveç Prensesi Madeleine eşi İngiliz-Amerikan vatandaşı olan işadamı Chris O’ Neill İnstagram hesabında ellerini yüzüne kapatıp ağlayan New York’un ünlü Özgürlük Anıtı fotoğrafını paylaşarak Donald Trump’a, ‘‘Tüm aklı başında Amerikalılar adına başkanımızın utanç verici davranışlarından ötürü çok özür dilerim. Bir Amerikan vatandaşı olmak adına üzücü bir gün. Sayın Başkan siz acınacak cahil bir insansınız. Bizi korumayı iddiada ettiğiniz şiddet ve düşmanlığın nedeni olacaksınız. Sizin ne sezginiz ne de duyarlığınız var’’ diye seslendi.

İİT: TRUMP KARARNAMESİ AŞIRILIKLARI ÖZENDİRİR

İslam İşbirliği Teşkilatı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkeye yönelik vize kısıtlaması kararı için “Vize kısıtlaması ülkedeki aşırılıkları özendirecektir” açıklaması yaptı. OIC üyesi 7 ülkeyi içeren karar için yapılan açıklamada bu kararın mültecilerin karşı karşıya kaldığı ciddi zorlukları daha da zorlaştıracağını söyledi. Açıklamada: “Bu yasağın bir sonucu olarak savaştan ve zulümden kaçanların çoğu olumsuz ve haksız olarak etkilenecektir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve ABD’nin aşırılık ve terörizmle mücadele ettiği bu dönemde alınan bu tür ayrımcı kararlar yalnızca radikal düşünceleri cesaretlendirmeye yarayacaktır ve aşırılıkları özendirecektir” denildi.

Trump’ın ziyaretine karşı imza kampanyası

İngiliz parlamentosunun internet sitesi üzerinde online dilekçeler bölümünde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere’ye bu yıl içinde yapması öngörülen resmi ziyaretinin engellenmesi için imza kampanyası açıldı. Şu ana kadar 150 binden fazla imzanın atıldığı dilekçede, Trump’ın ABD Başkanı olarak İngiltere’ye girişinin engellenemeyeceği ancak kraliçenin resmî dâvetlisi olarak ziyaret etmesinin önlenmesi çağrısı yapılıyor. Parlamento internet sitesi üzerinden verilen dilekçelerde imza sayısı 10 bini geçtiğinde hükümet konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da parlamento konuyu özel bir oturumda tartışabiliyor.

Özel bilgilere göz diktiler

ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlama getiren kararnamesi yargıya takılmasına karşın, Beyaz Saray bir adım daha atarak, ABD’ye yasal yollarla gelen ziyaretçileri ‘hedefe koydu.’ Beyaz Saray Siyasî Direktörü Stephen Miller, ABD’ye yasal yollarla gelen ziyaretçilerden sosyal medya paylaşımlarını, girdikleri internet sitelerini ve cep telefonlarındaki kişileri ABD’li güvenlik yetkilileriyle paylaşmalarının istenmesinin de tartışıldığını söyledi.

Miller, Trump’ın yedi ülkenin vatandaşlarına vize kısıtlama getiren kararnamesinin arkasında olduğunu ve uygulamaya kesin kararlı olduğunu söyledi. ABD’nin dört bir yanındaki protestoları ‘görmezden gelen’ Miller, kararnameye kamuoyundan yoğun destek geldiğini savunarak tepkilere kulak asılmamasını istedi. Miller, ABD’ye yasal yollarla gelen ziyaretçilerden sosyal medya paylaşımlarını, girdikleri internet sitelerini ve cep telefonlarındaki kişileri ABD’li güvenlik yetkilileriyle paylaşmalarının istenmesinin da tartışıldığını söyledi.