İnternetten DEAŞ yayını indiren İngiliz'e hapis cezası

Terör örgütü DEAŞ'e ait yayınları internetten indiren İngiliz vatandaşı, "terör eylemi hazırlığı veya terör eylemi gerçekleştirilmesine yardımcı olması muhtemel kayıt barındırmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü DEAŞ'e ait yayınları internetten indiren İngiliz vatandaşı, "terör eylemi hazırlığı veya terör eylemi gerçekleştirilmesine yardımcı olması muhtemel kayıt barındırmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Londra'daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada, 24 yaşındaki Nathan Saunders'a, patlayıcılar ile terör eylemlerinin nasıl düzenleneceği yönünde DEAŞ'a ait bazı materyalleri internetten indirmesi nedeniyle 28 ay hapis cezası verildi. Mahkemede, suçunu kabul eden Saunders'ın cep telefonundan çıkan belgelerde, tek başına nasıl terör eylemi düzenlenebileceği ve patlayıcıların nasıl yapıldığına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Saunders'ın ayrıca internette yaptığı diğer aramalarda da bıçak kullanımı ve kundaklamaya ilişkin bilgi edinmeye çalıştığı bildirildi. Galler'in başkenti Cardiff'te yaşayan Saunders, geçen şubat ayında Ulusal Terörle Mücadele Birimi ve Galler polisi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Mahkemenin kararına ilişkin açıklama yapan Güney Galler Emniyet Müdür Yardımcısı Jon Drake, Saunders'ın "Önceden planlanmış ve istihbarat önderliğindeki bir operasyon kapsamında gözaltına alındığını" hatırlatarak, "Aşırılık ve radikalleşme, sürekli olarak ihtiyatlı davranmaya devam ettiğimiz bir konu." dedi. AA

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