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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

'İntihar' bölge medyasında geniş yer buldu

30 Kasım 2017, Perşembe 13:06
Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen "Prlic ve diğerleri" davasının duruşması sırasında eski Hırvat general Praljak'ın intiharı bölge medyasında geniş yer buldu.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) görülen "Prlic ve diğerleri" davasının dünkü temyiz duruşmasında çıkan karar ve duruşma sırasında eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın intiharı, bölge medyasında geniş yer aldı.

Bosna'daki savaşta işlenen suçlardan yargılanan altı Hırvat askeri ve siyasi yetkilinin toplam 111 yıl hapse mahkum edilmesi Hırvat medyasında eleştirilirken, birçok gazete 20 yıl hapse mahkum edildiğinin açıklanmasının ardından zehir içerek intihar eden Praljak'ı manşetine taşıdı.

Hırvatistan'daki "Jutarnji List" gazetesi "Lahey'deki mahkemenin korkunç sonu" başlığını ile yayınladığı haberde, eski Hırvat general Praljak'ın zehir içerek intihar ettiği, çünkü "böyle bir hüküm ile yaşamak istemediği" ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, 1990'lı yıllarda kurulan mahkemenin, ürpertici bir son ile misyonunu tamamladığı da belirtilirken, 2004 yılından beri tutuklu olan 72 yaşındaki savaş suçlusu Hırvat generalin, en geç 2020 yılına kadar serbest kalabileceğine de dikkat çekildi.

"Vecernji List" gazetesi ise manşetinde Praljak'ın zehri içtiği andan bir kare paylaşırken, "Suçlu değilim" başlığına yer verdi.

Haberin detayında altı Hırvat hakkında verilen 111 yıl hapis cezasına yorumlar da bulunurken, bu kararla Hırvatistan'ın da Bosna'daki savaşa müdahil olduğunun onaylandığına işaret edildi.

"Hırvat liderlere 111 yıl mahkumiyet"

Bosna Hersek'teki gazeteler ise savaş suçlusu generalin intiharından çok aldıkları cezaları manşete taşıdı.

"Dnevni Avaz" gazetesi, eski Hırvat yetkililerin suçlarının temyiz duruşmasında da onaylandığını yazarken, "Sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti liderlerine 111 yıl mahkumiyet" başlığını kullandı.

Davada yargılanan altı savaş suçlusunun dönemin Hırvatistan yönetimiyle de birlikte hareket ettiğine dikkati çeken gazete, Bosna'daki Boşnak ve Hırvat güçleri arasındaki çatışmaların, Hırvatistan'ın da müdahil olması nedeniyle uluslararası bir karaktere sahip olduğuna işaret edildi.

"Oslobodjenje" gazetesi de "Suçların onayı ve Praljak'ın ölümü" başlıklı haberinde, mahkemenin verdiği kararın bir kez daha Boşnak ve Hırvat nüfusun yaşadığı Mostar şehrini böldüğüne dikkat çekti.

Praljak'ın intiharının, kararın açıklanmasını ertelemediğine dikkat çeken gazete, karara tepkili Hırvatların ve karardan kısmen memnun Boşnakların değerlendirmelerine de yer verdi.

Mahkemede ne oldu?

Lahey'deki mahkeme, eski Hırvat askeri ve siyasi yetkililerin Bosna'daki savaş suçlarından yargılandığı "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında 6 isme toplam 111 yıl hapis cezası verdi.

Altı Hırvat savaş suçlusu, Bosna'daki savaşta, ülkenin güneyindeki Boşnak halka yönelik insanlığa karşı suçlar işlemek, savaş kanunlarını ve Cenevre sözleşmelerini ihlal etmek suçlarından sorumlu tutuldu.

Sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti (HR-HB) Başbakanı ve Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Başkanı Jadranko Prlic 25 yıl, HR-HB Savunma Bakanı Bruno Stojic 20 yıl, HVO ana üs komutanı eski general Slobodan Praljak 20 yıl, Praljak'ın yardımcılığını yapan Milivoj Petkovic 20 yıl, HVO askeri polis birimi komutanı Valentin Coric 16 yıl ve esir değişimlerinden sorumlu Berislav Pusic 10 yıl hapse mahkum edildi.

Eski Hırvat general Praljak, hakkındaki cezanın açıklanmasının ardından savaş suçlusu olmadığını ve cezayı kabul etmediğini söyleyerek, duruşma salonunda zehir içti. Duruşmaya bir süre ara verilirken, Praljak'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

AA

Etiketler: hırvatistan, praljak
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  • HÜSEYİN İLHAN

    30.11.2017 13:14:51

    İSRAİL ile AKP hükümetinin yaptığı anlaşmaya bakın M.MARMARA ŞEHİTLERİNİN ve mağdurlarının hakları yoksayılarak,katiller ve suçlular KURTARILMIŞ(bu katilleri ABD dahi ülkesine sokmuyordu.Ta ki bu anlaşma yapılınca katiller ABD ne girerek rahatladırlar.)AKP hükümeti İST.7.ACM.Kararlarını UCM'ne ulaştırsaydı bugünde İSRAİLLİ KATİLLER YARGIDAN CEZA ALACAKLARDI. Nerdeee RTE ve AKP nin millet ve müslü manın hakkını koruması.

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