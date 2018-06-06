IPI’den Türkiye basınına destek

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Türk basınının yok olma tehdidiyle karşı karşıya olan bağımsız kurumlarına destek kampanyası başlattı.

‘Abone oluyorum’ ismiyle başlayan kampanyaya Avrupa Parlamentosu’ndan da destek geldi. Türk basının yüzde 90’ının hükümet kontrolünde olduğunu, 2016’dan bu yana 180 basın yayın kurumunun kapatıldığına işaret eden IPI, bağımsız gazetelerin reklam alamadıklarını, yüzlerce dâvâ ile mücadele ettiklerini ve gelir kaynağı olarak sadece okur abonesi ile ayakta kalma mücadelesi verdiklerini vurguladı.

IPI, kampanyanın ilk safhasında Cumhuriyet gazetesine destek vereceğini açıkladı. IPI, Cumhuriyet kampanyasından sonra diğer medya organları için de benzer kampanyalar yapacak. Kampanya Article 19, Pen gibi 8 uluslar arası basın kuruluşu tarafından da destekleniyor.