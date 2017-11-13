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13 KASIM 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Irak'a ulaşan ilk yardım ekibi Türk Kızılayı oldu

13 Kasım 2017, Pazartesi 10:30
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak'ta meydana gelen 7,2'lik depremin ardından Erbil'deki Türk Kızılayı ekibinin bölgeye hareket ettiğini bildirmişti. Türk Kızılayı, merkez üssü Irak'ın deprem sonrası bölgeye ulaşan ilk yardım ekibi oldu.

Türk Kızılayı yıkımın en çok meydana geldiği Süleymaniye'nin Derbendihan ilçesine ulaştı.

İlçede, deprem sebebiyle onlarca ev hasar görürken, birkaç bina da yıkıldı. Bölgeye ilk ulaşan yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı'na bağlı öncü ekip bölgede incelemelerde bulunarak evleri zarar gören ailelere beraberinde getirdikleri insani yardım malzemelerini dağıttı.

Türk Kızılayı Operasyon ve Lojistik Sorumlusu Oğuzhan Demir, ekip olarak öncelikle insanların durumunu ve hasar gören binaları tespit edeceklerini ardından teyakkuzda bekleyen ekiplerden destek isteyeceklerini söyledi.

Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgeye intikal eden ilk yardım kuruluşu olarak buradaki hasar tespitine başladık, insanlarla görüşüyoruz. Beraberimizde getirdiğimiz bir tır gıda, uyku tulumu ve battaniye gibi ihtiyaç malzemelerini dağıtacağız. Çok şükür depremin şiddetinden ötürü korkulduğu kadar bir hasar olmadığını gördük. Her duruma karşı hem Irak'ta hem de Türkiye'de hazır bekleyen ekiplerimiz ve yardım malzememiz var, gerektiği takdirde intikal ettireceğiz."

Öte yandan, Derbendihan ilçesinde yaşayan Taha Salih Muhammed, depremde iki katlı evinin yıkıldığını belirterek, "Evde beş kişi yaşıyorduk. Deprem sırasında panikle dışarı kaçıp canımızı kurtardık" dedi.

Muhammed "Çok şükür ölü ve yaralımız yok kendimizi dışarı attıktan saniyeler sonra da evimiz çöktü. Şimdilik eşim ve çocuklarımla beraber komşularımızda kalıyoruz" diye konuştu. 

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