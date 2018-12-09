Irak'a yaptırımlardan koruma sözü verdiler

İngiltere, Fransa ve Almanya, Irak'a ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının etkisinden koruma sözü verdi.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi başkent Bağdat'ta İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Bağdat büyükelçilerini kabul etti.

Açıklamada, büyükelçilerin, ülkelerinin İran'la yapılan nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını vurgulayarak, Bağdat'ın tutumunu destekleme ve Irak'ı bu yaptırımların etkisinden koruma sözü verdiği kaydedildi.

Abdulmehdi de Irak'ın, İngiltere, Fransa ve Almanya'yla ilişkilerine ve en üst düzeyde iletişime önem verdiğin, bu üç Avrupa ülkesiyle çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

İran'ın petrol ve enerji ihracatını hedef alan ABD'nin ikinci aşama yaptırımları 5 Kasım itibarıyla devreye girmişti.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Irak'a İran'dan doğal gaz ve elektrik ithalatına son vermesi için 45 gün süre tanındığı duyurulmuştu.

Irak, elektrik hizmeti sunabilmek için İran'dan doğal gaz satın alıyor; ayrıca gıda, tarım ve birçok alanda da İran'dan ithalat yapıyor. Irak ile İran arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 12 milyar doları bulmuştu.