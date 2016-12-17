Irak Başbakanı İbadi: IŞİD'in ülkeye zararı 35 milyar dolar

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Terör örgütü IŞİD, petrol kuyularını tahrip ederek, suyla petrolü birbirine kattı." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IŞİD'in ülkeyi 35 milyar dolarlık zarara uğrattığını söyledi. Bağdat'ta üyesi olduğu Dava Partisinin düzenlediği Mevlit Kandili programında konuşan İbadi, "Terör örgütü IŞİD, petrol kuyularını tahrip ederek, suyla petrolü birbirine kattı. Örgüt ayrıca Musul'da kibrit yakarak doğayı da mahvetti." dedi. "İlk değerlendirmelere göre örgütün yol açtığı tahribat, Irak'ı 35 milyar dolar zarara uğrattı." diyen İbadi, örgütün ayrıca sivil ve azınlıklar hakkında toplu katliam eyleminde bulunduğunu ifade etti. İbadi, IŞİD sonrası süreçte siyasal gruplarla uzlaşmanın sorunların giderilmesinin başlangıcı olacağını kaydetti. AA

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