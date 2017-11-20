Irak: DEAŞ'lı teröristlerle evli 300 Türkiye vatandaşı kadın sınır dışı edilecek

Irak hükümeti, Musul'un terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınmasının ardından gözaltında tutulan örgüt militanlarının eşlerini sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Fransız haber ajansı AFP, 13 farklı ülkeden 509 kadının ve 813 çocuğun sınır dışı edileceğini aktardı.

AFP'ye konuşan Ninova Vilayet Konseyi Başkan Yardımcısı Nurettin Kablan, Musul yakınlarındaki Tel Keif'te tutulan terör örgütü DEAŞ'lı teröristlerin eşlerinin Bağdat yakınlarındaki bir kampa nakledileceğini ve sınır dışı işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Kablan, DEAŞ'lılarla evli söz konusu 509 kadından 300'ünün Türkiye vatandaşı olduğunu da belirtti.

Kablan, "Bu ikinci sınır dışı dalgası. İki ya da üç dalga daha olacak" diye konuştu.

Gözaltındaki kadın ve çocukların durumuyla ilgili bilgi almaya çalışan sivil toplum kuruluşu Norveç Mülteci Konseyi de gözaltındakilerin Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve Tacikistan vatandaşı olduklarını söyledi.