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21 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Irak Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin topraklarımızda operasyon düzenlemesini kesinlikle reddediyoruz

21 Mart 2018, Çarşamba 20:46
Erdoğan'ın ''Bir gece ansızın Sincar'a gireriz, orayı da temizleriz'' açıklamalarına koşut Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Bağdat'ı ziyaret etti. Ancak Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Türkiye'nin operasyon düzenlemesini kabul etmediklerini belirtip ''Tükiye güçlerinin Irak sınırını ihlal etmesini kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın Bağdat'ı ziyaret edip Irak Adalet Bakanı Haydar Zamili, İçişleri Bakanı Kasım Araci ve Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü. Ardından Caferi'den kritik bir açıklama geldi.

Bağdat merkezli El Sümeriye televizyon kanalının haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı, Irak'ın kendi topraklarında Türkiye'nin askeri operasyon düzenlemesini reddettiğini Türk tarafına resmen bildirdi. Caferi ''Tükiye güçlerinin Irak sınırını ihlal etmesini kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

Erbil merkezli Rudaw'a göre de Caferi, Yıldız'a şunları söyledi: ''Irak ile Türkiye arasındaki stratejik ve derin ilişkilere önem vermekle birlikte Irak sınırlarının Türkiye tarafından ihlal edilmesini kesinlikle reddediyoruz.''

'IRAK ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE SALDIRTMAYIZ'

Bununla birlikte Caferi, Yıldız'a, 'hiçbir grubun Irak topraklarını komşu ülkelere saldırmak için kullanmasına izin vermeyecekleri' garantisini sundu.

Uzmanlar ve diplomatik gözlemciler, Irak’ta mayıs ayında yapılacak genel seçimlerden önce Irak hükümetinin Türkiye ile ortaklaşa bir operasyona girişmesinin de zor olduğuna dikkat çekiyor.

Irak Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, Ankara'dan yapılan çıkışların ardından geldi.

'IRAK YAPMAZSA BİZ YAPARIZ'

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü açıklamasında ''PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz. 2 gün içinde Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Devam ederlerse daha ileri gideriz'' dedi.

Erdoğan 19 Mart'ta da ''Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur'' diye konuştu.

Türk medyasında da Erdoğan'ın Sincar planının hazır olduğuna dair haberler çıktı, bununla ilgili haritalar yayımlandı.

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