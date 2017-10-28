Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi'den 'Peşmerge' açıklaması

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, Peşmergenin 2003 öncesi sınırlarına çekilmesi gerektiğini söyledi.

Irak devlet televizyonunun haberine göre Osman Ganimi, "Peşmerge, 2003 öncesi sınırlarına çekilmeli." dedi. Ganimi, konuyla ilgili Musul'da ordu yetkilileriyle Peşmerge yetkilileri arasında toplantı yapıldığını ve bunun iyi bir havada sürdüğünü ifade etti. Peşmergenin tüm tartışmalı bölgelerden çekilmesi ve sınır kapılarını Bağdat yönetimine devretmesi için Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ve yanında bulunan askeri ve istihbarat heyetinin Musul'da Peşmerge üst düzey yetkilileriyle toplantı yaptığı biliniyor. AA

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