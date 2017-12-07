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7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Irak: Hükümet ve halk olarak Amerikan kararını reddediyoruz

07 Aralık 2017, Perşembe 10:48
Irak yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını reddettiğini belirterek, bunun tehlikeli yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Irak Başbakanlığı, Kudüs'ün işgalci İsrail'in başkenti olduğu yönündeki Amerikan kararını reddediyor. Bunun bölge ve dünya istikrarına yönelik olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyarıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kudüs'ün tüm dinler arası yaşamın adresi olduğu belirtilen açıklamada, "Kim olursa olsun hiçbir devletin işgali meşru kılıp Filistinlilerin meşru haklarına dokunma hakkı yoktur." denildi.

Irak Başbakanlığı, söz konusu kararı "haksız" olarak nitelendirerek ABD yönetiminin bundan vazgeçmesini istedi.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub da yaptığı yazılı açıklamada, "Irak Dışişleri Bakanlığı olarak ülkemizin Filistin davası ve Filistin halkının haklarına karşı daimi desteğini vurguluyoruz. Hükümet ve halk olarak bu kararı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak'tan tepkiler bununla sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ABD'nin Kudüs kararını kınayarak, bunun ciddi sorunlar doğuracağı uyarısı yaptı.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de konuyla ilgili Arap ve Müslüman ülkeleri acil toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

AA

Etiketler: ırak, kudüs, abd, trump
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