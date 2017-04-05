Irak'ın Tikrit kentinde IŞİD bombalı saldırı düzenledi: 31 kişi öldü

Irak’ın Tikrit kentinde düzenlenen saldırılarda en az 31 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı. Saldırıları IŞİD üstlendi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinin merkezi Tikrit’te önce silahla ateş açan saldırganlar, daha sonra üzerlerindeki bombaları patlattı. 14’ü polis olmak üzere en az 31 kişi, Çarşamba gününün ilk saatlerinde gerçekleştirilen saldırılarda öldü, 42 kişi de yaralandı. Saldırıların ardından kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilse de, Çarşamba sabahı bölgede silah sesleri duyuldu. Açıklama yayımlayan IŞİD, 7 üyelerinin saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurdu. Örgüt 2014’te Tikrit’i ele geçirmişti. Sonraki yıl, Irak güvenlik güçleri bölgeyi geri almıştı. Tikrit, 2003’teki Amerikan işgalinin ardından öldürülen Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in doğduğu şehir olarak biliniyor. Musul'un doğu yakasını ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana kentin batı bölgelerini IŞİD’den kurtarmak için operasyonlara devam ediyor. IŞİD Musul'u Haziran 2014'te ele geçirmişti.

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