Irak IŞİD'den korunmak için Suriye sınırına tel örgü çekiyor

Irak, IŞİD üyelerinin ülkeye girmesini önleme amacıyla Suriye sınırına tel örgü örmeye başladı.

Irak'ın Anbar vilayetindeki sınır muhafızları sözcüsü Enver Hamid Nayif "Suriye sınırı boyunca dikenli tel ve gözetleme kulelerinin inşasına 10 gün önce başladık" açıklamasını yaptı. Suriye'den Irak'a girmek isteyen IŞİD üyelerini önleme amacıyla yapıldığı belirtilen sınırdaki güvenlik çitinin 6 metrelik bir sipere ve termal kameralara da sahip olduğu ayrıca insansız hava araçlarının bölgede gözlem yapacağı belirtildi. Irak hükümeti IŞİD'e karşı geçen yıl zaferini ilan etse de örgüt hala Suriye'nin doğusundaki çöllük bölgenin bazı kısımlarını elinde tutuyor ve Irak içinde saldırı düzenleme kabiliyetini koruyor. 'ONAYLANIRSA SURİYE SINIRI BOYUNCA İNŞAATA DEVAM EDECEĞİZ' Iraklı yetkililer, Irak güçlerinin geçen kasım ayında IŞİD'den geri aldığı sınır kasabası El Kaim'den kuzey yönüne 600 km. uzunluğundaki Irak-Suriye sınırına giden hatta şimdilik 20 km'lik tel örgü inşa etti. Sözcü Nayif Irak Savunma Bakanlığı ve ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonundan uzmanların 'tel örgülerin etkisini değerlendimek' için bölgeye gidebileceğini de aktardı. Nayif " Eğer kurulumları onaylarlarsa Suriye sınırı boyunca (inşaata) devam edeceğiz" dedi. Sputnik Türkiye

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