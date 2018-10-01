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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Irak meclisi, cumhurbaşkanını belirleyecek

01 Ekim 2018, Pazartesi 12:17
Irak meclisi, bu akşam cumhurbaşkanını seçmek için oturum düzenleyecek. Çoğunlukta Kürtler olmak üzere resmi adaylık başvurusunda bulunan 7 isim var.

Irak'ın yeni cumhurbaşkanını belirlemesi beklenen Kürtler, bu sefer ortak bir isim üzerinde anlaşamadı. Çoğunlukta Kürtler olmak üzere hâlihazırda resmen isimleri açıklanan 7 aday bulunuyor.

Irak meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) desteklediği Fuad Hüseyin, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) resmi adayı Berhem Salih, KYB'nin kurucu lideri ve geçen yıl hayatını kaybeden Celal Talabani'nin bacanağı Abdullatif Reşid, Goran (Değişim) Hareketi'nden bir dönem milletvekilliği yapmış iki isim Serdar Abdullah ve Sirve Abdullvahid, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) adayı Ömer Berzenci ile İyad Allavi'nin liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu içerisinde yer alan Sünni Arap siyasetçi Abdulkerim Abtan el-Cuburi resmi adaylık başvurusunda bulundu.

Ülkede siyasi gruplar arasında 2003'ten sonra varılan gayriresmi anlaşmaya göre, cumhurbaşkanı Kürtlerden, başbakan Şiilerden, meclis başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.

Hükümetin kurulması aşaması kapsamında, Sünnilere verilen meclis başkanlığı seçimi 15 Eylül'de düzenlenen oturumda başarılı bir şekilde yapılıp, Selim Cuburi'nin yerine Muhammed Halbusi seçildi. Halbusi de Kürtlerin cumhurbaşkanını seçebilmesi için 25 Eylül tarihinde meclisin oturum düzenleyeceğini ilan etti ancak Kürtlerin ortak bir aday gösterememesi, çekişmelerin devam etmesiyle aday isimlerinin meclise ulaşmaması gibi nedenlerle oturum 1 Ekim'e ertelendi.

 

Ortak aday için ismi öne çıkan isimler

Mevcut tabloda, Kürtler arasında cumhurbaşkanlığı adayları içerisinde güçlü iki isim ön plana çıkıyor. Bunlar; Irak'ta 2006'dan bu yana cumhurbaşkanını belirleyen KYB'nin resmi adayı Berhem Salih ile Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin adayı Fuad Hüseyin.

Kürtlerin cumhurbaşkanlığı çekişmesine ilişkin Washington Enstitüsünde araştırma görevlisi Dr. Bilal Vahab tarafından ele alınan makalede, Salih ve Hüseyin'in büyük ihtimalle 2'nci tura kalacakları görüşünü dile getirerek, KDP'nin Kerkük valiliğiyle birlikte KYB'nin daha önce aldığı bakanlıklara karşılık seçimden çekilebileceğini iddia etti.

 

 

AA

Etiketler: Irak, seçim, IKBY, Cumhurbaşkanı
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