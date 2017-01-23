Irak: Musul'un doğusunda kontrol ele geçirildi

Irak Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Musul'un doğusunda Irak Birliklerinin kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.

“Iraklı güçler, kentin doğusunun tamamında kontrolü geri kazandı” denen bakanlık açıklamasında, IŞİD militanlarının Dicle nehrinin doğusunda ellerinde tuttukları son cepten de çıkarıldıkları belirtildi. Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Musul'un doğusunun tamamını geri aldı." ifadelerine yer verildi. "Kontrol noktaları inşa çalışmaları başladı" "Güçlerimiz, düşmana büyük can ve mal kaybı verdirtti." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Güçlerimiz mayın ve patlayıcılarıdan arındırma, binaları temizleme ve yolları açma, araziyi kontrol etme ve son kayıplarından sonra çöküş ve parçalanma yaşayan teröre fırsat vermemek için kontrol noktaları inşa etme çalışmalarına başladı."

Okunma Sayısı: 170

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.