Irak: Musul'un doğusunda kontrol ele geçirildi

Irak Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Musul'un doğusunda Irak Birliklerinin kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.
“Iraklı güçler, kentin doğusunun tamamında kontrolü geri kazandı” denen bakanlık açıklamasında, IŞİD militanlarının Dicle nehrinin doğusunda ellerinde tuttukları son cepten de çıkarıldıkları belirtildi.
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Musul'un doğusunun tamamını geri aldı." ifadelerine yer verildi.
"Kontrol noktaları inşa çalışmaları başladı"
"Güçlerimiz, düşmana büyük can ve mal kaybı verdirtti." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Güçlerimiz mayın ve patlayıcılarıdan arındırma, binaları temizleme ve yolları açma, araziyi kontrol etme ve son kayıplarından sonra çöküş ve parçalanma yaşayan teröre fırsat vermemek için kontrol noktaları inşa etme çalışmalarına başladı."