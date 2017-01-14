Irak Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı

Irak güvenlik güçleri, kentin güneydoğusundaki mahallelerin tamamında kontrolü sağladı

Irak güçlerinin Musul'un güneydoğusundaki yerleşim birimlerinin tamamında kontrolü sağladığı bildirildi. Irak devlet televizyonunun haberinde açıklamasına yer verilen Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." dedi. Musul'un güneydoğusu, Filistin, Somar, Domiz, Vahde, Misak, Selam, Yarımca ve Doğu Yarımca semtlerinden oluşuyor. AA

Okunma Sayısı: 487

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.