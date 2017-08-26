Irak ordusu Telafer’de

ABD’nin desteğiyle Telafer’e operasyon başlatan Irak ordusunun ŞEHRin tarihi merkezine ulaştığı bildirildi.

ABD’nin desteğiyle Telafer’e operasyon başlatan Irak ordusunun şehrin tarihi merkezine ulaştığı bildirildi. Şiddetli çatışmalar sürerken, Iraklı birliklerin birkaç mahalleyi kontrolüne aldığı belirtildi.

Irak ordusunun ABD öncülüğündeki koalisyon güçleriyle IŞİD’e karşı Telafer’e başlattıkları operasyonun altıncı gününde şehrin tarihi merkezine dayandığı bildirildi. Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle ilerleyen Irak ordusuna bağlı birliklerin, örgütün Telafer içindeki savunma hattını kırarak Osmanlı döneminden kalma Kale’nin bulunduğu bölgeye ulaştığı bildirildi. Irak Ortak Operasyonlar Merkezi’nden yapılan açıklamada, Telafer’in doğusundaki El Nasr’da Irak bayrağının çekildiği belirtildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul AP haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak ordusunun şehrin merkezine ulaştığını ve birkaç mahallede kontrolü sağladıklarını ifade etti. Irak Özel Kuvvetleri’nden Tuğgeneral Haydar Fadıl da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Irak birlikleri Telafer’in merkezine ilerlerken, hava saldırılarıyla destek verdiğini belirtti. Fadıl, IŞİD militanlarıyla şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydetti. Bu arada, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçesinin yüzde 70’inin IŞİD’den geri alındığını söyledi.

30 bin sivil mahsur

Suriye sınırına 150 kilometre mesafedeki Telafer, Musul şehrine de 70 kilometre mesafede bulunuyor. IŞİD işgalinden önce hem Şiilerin hem Sünnilerin yaşadığı Türkmen ağırlıklı yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa sahip olan şehirde BM verilerine göre şu an yaklaşık 30 bin sivil mahsur kalmış durumda.