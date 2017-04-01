Irak parlementosundan Kerkük kararı

Irak parlementosu, Kerkük'te sadece Irak bayrağı asılması yönünde karar aldı

Irak Temsilciler Meclisi çoğunluk oy birliğiyle Kerkük'te valilik ve devlet binalarının üzerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının göndere çekilmesini reddetti, meclis ayrıca Kerkük petrolünün Irak anayasası 11. Maddesine göre tüm Iraklıların milli gelir kaynağı olduğunu ve bunun eşit olarak IKB ve diğer iller arasında eşit olarak dağılmasına karar verdi. DHA

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