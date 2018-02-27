Irak, petrolde üretim artışı planını erteledi

Irak, düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle üretim kapasitesini günlük 5 milyon varile çıkarma planını 2019'a erteledi.

Irak, petrol üretim kapasitesini günlük 5 milyon varile çıkarma hedefini gelecek yıla erteledi. Günlük 4,4 milyon varil petrol üretiminin gerçekleştiği ülkede mevcut kapasite ise günlük 4,7 milyon seviyesinde. Kapasite artırım kararının ertelenmesine gerekçe olarak düşük petrol fiyatları ve OPEC'in üretim kısıntısı anlaşması gösterildi. Öte yandan Kerkük petrolünün İran'a ihracatına mart ayında başlanması hedefleniyor.

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