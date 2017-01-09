Irak'ta acı bilanço: 1 milyondan fazla kadın dul kaldı

​Irak'ta 2016 yılı verilerine göre boşanma veya eşinin vefat etmesi sonucu dul kalan kadın sayısının 1 milyonu aştığı bildirildi.

Planlama Bakanlığı Sözcüsü Abduzzehra Hindavi, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ta eşinin vefat etmesi sonucu 878 bin 455 kadının dul kaldığını belirtti. Sözcü, bu kadınlardan 203 bininin 14-49 yaş aralığında, 675 bininin ise 50 yaş ve üzerinde olduğunu aktardı.

Ülkede eşinden ayrılan kadınların sayısının ise 122 bin 438'e ulaştığını kaydeden Hindavi, "Bunlardan 105 binini 14 ile 49 yaşları arasındaki kadınlar oluşturuyor. 50 yaş ve üzeri boşanan kadın sayısı ise 17 bin 432'ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Hindavi ayrıca 2016 yılına ilişkin söz konusu verilerin, güvenlik nedeniyle saha çalışması yapılamayan Musul, Enbar ve Kerkük'e bağlı Havice ile Salahaddin'e bağlı Beyci ve Şirgat ilçelerini kapsamadığını ifade etti.

Öte yandan kadın hakları savunucusu Emel (Umut) Derneği Başkanı Hena Edverd ülkede dul kadın sayısındaki bu artışı, terör örgütü IŞİD'le mücadeledeki kayıplara bağladı. Edverd, operasyonlarda ölen çok sayıda askerin geride dul eş ve yetimler bıraktığını dile getirdi.