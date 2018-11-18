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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Irak'ta bombalı saldırı: 5 ölü, 16 yaralı

18 Kasım 2018, Pazar 21:49
Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Tikrit Polis Müdürlüğünde görevli Numan el-Cuburi, Tikrit kent merkezindeki bir semtte bomba yüklü aracın patlatıldığını ifade etti.

Olay yerinin güvenlik kordonu altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirten Cuburi, saldırının sorumluluğu henüz üstlenen olmadığını ancak son zamanlarda ülkede eylemleri artan terör örgütü DEAŞ’ı sorumlu tuttuklarını kaydetti.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Tikrit kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini ilan etmesine rağmen örgüte ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük'te güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

AA

Etiketler: Irak, saldırı, bomba
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