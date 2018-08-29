Irak'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 12 yaralı

Irak'ın Kaim kentinin girişindeki kontrol noktasında bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3'ü sivil, 5'i güvenlik görevlisi olmak üzere en az 8 kişi ölürken, 12 kişi de yaralandı.

Yetkililer, yaralıların bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini belirtti. Saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Yüzbaşı Ahmed Duleymi, bomba yüklü araçla intihar eyleminin, Irak ordusu ve Haşdi Şabi birliklerinin bulunduğu ortak kontrol noktasını hedef aldığını bildirdi. Patlamayı henüz kimse üstlenmese de Bağdat yönetimi IŞİD’in saldırının arkasında olabileceğini düşünüyor. Geçen yılın sonunda Irak ordusu, IŞİD’in Haziran 2014'te ele geçirdiği Kaim ilçesini tekrar kontrol altına almıştı. Irak'ta yıllar süren operasyonların ardından geçtiğimiz Aralık ayında askeri olarak son verildiği açıklanan terör örgütü IŞİD'in bölgede varlık göstermeye devam ettiği ileri sürülüyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin sayısız operasyonu sonunda hayatta kalmayı başaran IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi örgütü Irak ve Suriye dışındaki ülkelerde de yapılandırdı. Euronews Türkçe

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