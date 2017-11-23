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23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Irak’ta IŞİD’e karşı 'çöl' operasyonu

23 Kasım 2017, Perşembe 13:10
Irak'ta, terör örgütü IŞİD'e karşı çöl bölgesinde geniş çaplı temizleme operasyonu başlatıldığı bildirildi.

IŞİD'e karşı askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu ve Haşdi Şabi güçleri, Salahaddin, Musul ve Enbar kentleri arasında bulunan El Cezire ve Fırat Nehri'nin yüksek noktalarında IŞİD'e karşı geniş çaplı temizleme operasyonu başlattı." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, salı günkü basın toplantısında IŞİD'in Irak’ta askeri olarak bittiğini açıklamıştı.

AA

Etiketler: ırak, ışid, çöl, operasyon
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