Irak'ta IŞİD'in kontrolündeki son bölge alındı

Irak güçlerinin, Anbar vilayetine bağlı ve ülkede IŞİD'in kontrolündeki son bölge olan Rava kasabasının merkezine girdiği ve kasabanın tamamen özgürleştirildiği açıklandı. Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Ali Haşim Huseyni, Irak'ta IŞİD'in son kalesi olan Rava kentini IŞİD'den temizlediklerini belirtti.

Irak ordusu yetkililerinden edinilen bilgilere göre orduve Haşdi Şabi güçleri, bu sabaha karşı IŞİD'in son kalesi olan Rava kentini kurtarma operasyonu kapsamında üç koldan operasyon başlattı. Saatlerce süren şiddetli çatışmalar sonucunda Rava kenti IŞİD'in elinden alınırken, IŞİD militanlarının Suriye tarafına doğru kaçtıkları öğrenildi.

Sputnik Türkiye

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