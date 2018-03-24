Irak'ta IŞİD pusu kurdu: 8 polis öldürüldü

Terör örgütü IŞİD mensuplarının, Bağdat-Kerkük otoyolunda pusu kurarak 8 polisi öldürdüğü belirtildi.

Diyala Emniyetinden Yüzbaşı Habib eş-Şemi, yaptığı açıklamada, IŞİD üyelerinin Bağdat-Kerkük karauolı Hamrin Dağları mevkisinde pusu kurarak rehin aldığı 8 polisi civardaki bir tepeye götürdüğünü ve yakın mesafeden ateş açarak infaz ettiğini söyledi. Teğmen Semir el-Hamidi ise olayın ardından bölgeye federal polis ve Haşdi Şabi güçlerinin sevk edildiğini kaydetti. IŞİD'in son dönemde gerilla savaşı yöntemini kullanarak düzenlediği saldırıların yoğunlaştığı belirtiliyor. AA

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