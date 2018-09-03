Irak'ta koalisyon, hükümeti kuracak çoğunluğu sağladı

Irak'ta meclis için oluşturulan en büyük koalisyon, hükümeti kuracak çoğunluğu sağladı.

Irak'ta meclis için 16 partinin katılımıyla oluşturulan en büyük koalisyon, hükümeti kuracak çoğunluğu sağladı. Ülkede 12 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinin ardından meclisin ilk oturumu için 16 partiden 177 milletvekilinin katıldığı büyük koalisyon oluşturuldu. Söz konusu koalisyon, hükümeti kurabilecek çoğunluğu sağlarken, bazı partilerin daha sonra koalisyona katılacağı ifade ediliyor. Koalisyonda azınlıklar da yer alıyor Koalisyonda Şii ve Sünni Araplar ile Türkmenlerin yanı sıra Ezidi ve Hıristiyan azınlıklar gibi dini ve etnik gruplar yer alıyor. "Bu koalisyon hükümeti kuracak" Seçimin galibi Mukteda es-Sadr, Başbakan Haydar el-İbadi, Şii liderlerden Ammar el-Hekim, eski başbakanlardan İyad Allavi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, hükümeti kurma çalışmaları kapsamında en büyük meclis koalisyonunu oluştururken, eski Başbakan Nuri el-Maliki düzenlediği basın toplantısında, "Uzun müzakereler sonucu 'Bina Koalisyonu' adında büyük koalisyonu oluşturduk. Bu koalisyon hükümeti kuracak." dedi. "Kürtlerin de koalisyona katılmalarını bekliyoruz" Başbakan Haydar el-İbadi tarafından Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Haşdi Şabi Başkanlığı görevinden alınan Falih Feyyad ise "Kürtlerin de koalisyona katılmalarını bekliyoruz." diye konuştu. Kürt partiler, duyurulan iki ayrı koalisyonda da yer almadı. 329 sandalyeden oluşan Irak Meclisi'nde bugün ilk oturumun gerçekleştirilmesi, Meclis Başkanı ve yardımcılarının seçilmesi bekleniyor. AA

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