Irak’ta referandum bilmecesi

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) Eylül ayında yapılması planlanan referandumun, bölgesel ve uluslar arası yansımaları olacağını söyledi.

Caferi, başkent Bağdat’ta IKBY Yüksek Referandum Heyeti Başkanı Roj Nuri Şaveys ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Referandumun bölgesel ve uluslar arası duruma yansımaları olacak. Dünya ülkeleri bilsin ki biz sorunları büyütmeyeceğiz.” dedi. IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran’da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılacağını ilan etmişti. AA

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