Irak'ta ve Mogadişu'da patlama: 30 ölü, 39 yaralı!

Irak başkenti Bağdat'ın kuzey doğusundaki El Sadr semtinde yer alan Cemile hal çarşısında bugün sabah saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Bağdat operasyonlar komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda siviller hedef alındı, ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü 39 kişi yaralandı ifadesine yer verildi. Şii'lerin yaşadığı El Sadr semti sürekli IŞİD terör örgütü tarafından hedef alınıyor. Mogadişu Havalimanı yakınlarında patlama: 13 ölü Somali’nin başkenti Mogadişu Havalimanı yakınlarında şiddetli iki patlama ve sonrasında silahlı çatışma sesleri duyuldu. Somali gazetelerinin haberlerine göre Mogadişu Havalimanı yakınındaki kontrol noktasına bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Kenya televizyon kanalı CitizienTV haberine göre de iki bomba yüklü araçla yapıldığı bildirilen saldırıda 13 kişi öldü. DHA

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